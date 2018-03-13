Genç model tecavüzle suçlamıştı… Mesajları ortaya çıktı

Hadid kardeşlerin babası Mohammed Hadid, genç bir modelin tecavüz iddialarına fotoğraflar ve mesajlarla yanıt verdi. Hadid, kadının kendisinden para sızdırmaya çalıştığını söyledi.

Ünlü model kardeşler Bella ve Gigi Hadid’in babaları Mohammed Hadid’in başı tecavüz iddialarıyla dertte.

23 yaşındaki model Miranda Vasquez, geçtiğimiz ay 69 yaşındaki iş adamının tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.

İş adamının kendisiyle görüşmek için kızlarını kullandığını öne süren Vasquez, Los Angeles’ta buluştuklarını ve daha önce reddetmesine rağmen alkol aldıktan sonra Hadid’in yatağında uyandığını söyledi.

Hadid suçlamaları reddederken konu mahkemeye taşındı.

Genç kadınla kendi isteğiyle görüştüğü yönünde ifade veren Hadid, mahkeme dosyalarına girmesi için telefon mesajlarını sundu.

Vasquez’in kendisine cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderdiğini savunan Hadid, modelin para sızdırmaya çalıştığını, bunu reddedince de böyle bir iddia ortaya attığını söyledi.



