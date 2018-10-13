Genç modele silahlı saldırı

ABD’de 28 yaşındaki genç model Kelsey Quayle, önceki gün aracında silahla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Quayle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ABD’nin Atlanta kentinde yaşayan Kelsey Quayle, önceki gün bir fotoğraf çekimine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Quayle’nin bilincini kaybetmesinin ardından zincirleme kaza oluştu. Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Quayle hayatını kaybetti. Polis, genç kadının boynundan vurulduğunu bildirdi.

Genç modelin ailesi olayı öğrendikten sonra yıkılırken, Quayle’nin ablası, “Bunu yapanların kim olduğunu bilmek istiyorum. O bunu hak etmedi” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken zanlıların kimliği ve saldırının nedeni araştırılıyor.

Iraklı model Tara Fares de eylül ayında kendi özel aracıyla hareket halindeyken vurularak öldürülmüştü.