Google’dan devrim yaratacak hizmet… İnternet olmadan kullanılacak

Google Translate, yapay zeka tabanlı indirilebilir çevrimdışı çeviri özelliğini kısa bir süre önce hizmete sundu. Türkçe'nin de aralarında bulunduğu 59 dilde çeviri hizmeti, internet gerektirmeksizin kullanılabilecek.

İnternet gerektirmeyen Google Translate’in, özellikle yabancı bir ülkeye seyahat sırasında çeviri hizmetini yoğun olarak kullanması gereken ancak internet erişimi kısıtlı olan kişilere büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Sputnik’te yer alan habere göre yapay zeka tabanlı yeni özellik, ilk aşamada Türkçe’nin de aralarında bulunduğu İngilizce, Arapça, Çince, Almanca ve Hintçe başta olmak üzere 59 dilde kullanılabilecek.

HER DİL ÇEVRİMDIŞI KAYDEDİLEBİLECEK

Her bir dil çevrimdışı olarak kaydedildiğinde cihazlarda yaklaşık olarak 35 MB yer kaplıyor. Güncellemenin herkes için ulaşılabilir olmasını amaçlandığını belirten Google, yeni hizmetin, teknolojisi daha eski cep telefonlarında da kullanılabileceğini duyurdu.

Google daha önce çeviri hizmetinin sözlüğünü cihazlara indirilerek internet bağlantısı gerektirmeksizin kullanıma açmıştı. Ancak sözlüğün birebir yaptığı çeviri, yabancı bir dildeki nüansları algılayamıyordu.

Bu durum Rusça ya da Çince gibi farklı alfabe ve köklere sahip dillerde ise daha da kötüydü. Yapay zeka tabanlı çeviri hizmetinin eskisine kıyasla daha iyi sonuç verdiği belirtiliyor.