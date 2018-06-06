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Google’dan kaçamadılar… Sosyal medyada viral oldu

Google Haritalar'da uygunsuz bir şekilde yakalanan çiftin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 12:03 6 Haziran 2018
Haberler Dünya
Google’dan kaçamadılar… Sosyal medyada viral oldu
Google Haritalar'da uygunsuz bir şekilde yakalanan çiftin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

ABD’li bilişim devi Google’ın 2007’de hizmete sunduğu Haritalar seçeneği, dünyanın birçok yerinden ilginç görüntüler sunuyor. Zaman zaman sosyal medyada yayılan bu anlardan biri, son olarak İsviçre’de ortaya çıktı.

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Google Haritalar’da İsviçre’de bir yolu görüntüleyen kullanıcı, arabalarını park etmiş bir çiftin görüntüsüne rastladı. Arabanın ön tarafında cinsel ilişkiye girerken Google Haritalar’a yakalanan çiftin bu anı, sosyal paylaşım sitesi Reddit’te viral oldu.

Kullanıcılar görüntüye binlerce kez paylaşırken, ilginç yorumlarda bulundu.

Son güncelleme: android-time 12:3906.06.2018
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