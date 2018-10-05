Görenler inanamadı… Kardeşi olsa bu kadar benzemez!

ABD Başkanı Trump'ın benzerleri arasına yeni bir üye daha katıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüdeki adam Trump'a neredeyse ikiz kardeşi kadar benziyor. Kullanıcılar adamı Trump'tan ayırt etmekte zorlanırken, Beyaz Saray'a 'Trump'ın dublörü yapın' çağrısında bulundu.

Twitter’da yayılan videoda ekose gömlek giymiş ABD Başkanı Donald Trump’a tıpatıp benzeyen bir adam, bir dükkânın içindeki ürünleri incelerken görülüyor. Videoyu izleyen Twitter kullanıcıları, adamın mimiklerinin dahi Trump’ınkilerle benzerlik gösterdiğini kaydederek, istihbarat servislerine bu kişiyi ABD Başkanı’nın dublörü olarak kullanmasını önerdi. @shempenny adlı kullanıcı, “Adeta paralel bir evrene göz attım” ifadelerini paylaştı. @powerlinep, “Ciddiyim, onun olmadığını anlamadan önce birkaç kez yakından incelemek zorunda kaldım” diye yazdı.

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