Görenler inanamadı… Kardeşi olsa bu kadar benzemez!

Twitter’da yayılan videoda ekose gömlek giymiş ABD Başkanı Donald Trump’a tıpatıp benzeyen bir adam, bir dükkânın içindeki ürünleri incelerken görülüyor.
Videoyu izleyen Twitter kullanıcıları, adamın mimiklerinin dahi Trump’ınkilerle benzerlik gösterdiğini kaydederek, istihbarat servislerine bu kişiyi ABD Başkanı’nın dublörü olarak kullanmasını önerdi.
@shempenny adlı kullanıcı, “Adeta paralel bir evrene göz attım” ifadelerini paylaştı.
@powerlinep, “Ciddiyim, onun olmadığını anlamadan önce birkaç kez yakından incelemek zorunda kaldım” diye yazdı.
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