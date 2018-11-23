Görenler ne olduğunu çözemedi! ‘Lağım canavarı’

ABD’nin Teksas eyaletinde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada 'lağım canavarı' dedikodusu yarattı. Ancak kısa süre sonra sıra dışı görüntünün solucan kolonisi olduğunu anlaşıldı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Houston sakininin görüntülediği ve önce bir tür ‘lağım canavarı' olduğu düşünülen şey, nehir yüzeylerinde ve zaman zaman kanalizasyon hatlarının sularının döküldüğü bölgelerde yaşayan Tubifex türü solucanların oluşturduğu bir koloni olduğu ortaya çıktı.

Videoyu çeken kişi, yaptığı açıklamada, “Onlara çok yakındım, nasıl hareket ettiklerini ve kıvrıldıklarını gördüm. O anda bunun ne olabileceği konusunda en ufak bir fikrim dahi yoktu” diye konuştu.

Solucanlarla ilgili buna benzer bir olay 2009'da yaşanmıştı. Uzmanlar, bulunan gövdenin tesadüfen kanalizasyona giren ve topraktan yoksun kaldıkları için birbirlerine kenetlenen Tubifex solucanlarının oluşturduğu koloni olduğunu açıklamıştı.

Ohio'daki Wright State University'den zooloji uzmanı Timothy Wood, “Görülebilen kasılmalar, solucanlardan birinin kasılıp, hareketini diğer solucanlara da iletmesinin bir sonucu” açıklamasında bulundu.