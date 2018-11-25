Görüntüler korkunç: Gölde tekne battı, en az 10 ölü var

Dünyanın en büyük göllerinden birinde felaket yaşandı... Viktorya Gölü'nde bir yolcu gemisi alabora oldu. Yetkililer teknede Uganda Prensi'nin de olduğunu duyururken ilk belirlemelere göre en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Uganda’da yaklaşık 120 kişiyi bir partiye götüren tekne alabora oldu ve battı… Dünyanın en büyük göllerinden biri olarak kabul edilen Viktoria Gölü’nde meydana gelen olayın başkent Kampala yakınında battığı ifade edildi.

Yetkililer 70’ten fazla kişinin kurtarıldığını açıklarken, gemide bulunanlardan birinin de Uganda Prensi David Wasajja’nın da teknede olduğunu açıkladı. Yerel basında yer alan haberde Prens David ile birlikte şarkıcılar Iryn Namubiru ve The Mith’in de teknede olduğu aktarıldı. Polis sözcüsü Emilian Kayima, “Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Prens David kurtarılanlar arasında. Ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz” dedi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise ölü sayısının 50’ye çıkabileceği ifade edildi. Doğu Afrika’nın en önemli gölü olarak bilinen Viktorya Gölü, Tanzanya, Kenya ve Uganda’nın tam ortasında yer alıyor. Denetimsizlik ve gölün büyüklüğü dolayısıyla sık sık bölgede benzer kazalar yaşanıyor.