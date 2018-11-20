Görüntüler korkunç: Kamera önünde atladı, paraşütü açılmadı

Portekiz'in popüler kentlerinden Nazare'de korkunç bir olay yaşandı... Bir yamaç başında bekleyen 2 heyecan tutkunu paraşütle atladı. Arkadaşlardan birinin paraşütü açıldı, fakat diğerininki açılmadı. 91 metreden yere çakılan paraşütçü olay yerinde hayatını kaybetti.

Portekiz’de yaklaşık 90 metrelik bir yamaçtan paraşütle atlayış yapan iki arkadaşı korkunç bir kaza ayırdı… Kamera önünde çekilen görüntülerde bütün hazırlıklarını tamamlayan iki arkadaş aynı anda atlıyor.

Saniyeler içinde sol taraftaki maceracı paraşütünü açmayı başardı. Fakat sağ taraftaki paraşütçünün sistemi açılmadı. 90 metrelik yükseklikten hızla ölüme düşen adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Paraşütün neden açılmadığına dair bir soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan polis yetkilileri, hayatını kaybeden kişinin 50 yaşında bir polis olduğunu söyledi. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Correio da Manha, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ve bölgede en son 2013 yılında benzer bir ölümün yaşandığını aktardı.