Görüntüler korkunç… Töre cinayetine böyle gitti

Hindistan'da korkunç bir töre cinayeti yaşandı... Farklı kastlara mensup çift, henüz doğmamış çocuklarının sağlık durumunu hastanede kontrol ederken korkunç bir saldırıya uğradı. Elinde palalı bir adam genç adama sırtından vurdu.

Hindistan’da korkunç bir töre cinayeti yaşandı… Haydarabad kentinde yaşanan olay hem yerel hem de uluslararası basının gündemine otururken, töre cinayetinin sebebi ise bir hayli tartışma başlattı. Haydarabad’da, bu yılın başında evlenen Pranay Kumar ve Amrutha Varshini, ezber bozarak ailelerinin tepkilerini çekmişti.

Bunun sebebi ise 24 yaşındaki Kumar ile hamile eşi Varshini’nin farklı kastlara mensup olmasıydı… Hindistan’da çok katı olan kast sistemine aykırı davranan Kumar, kendisinden çok daha yüksek bir kastta bulunan genç kadınla evlendi. Bu evliliğe karşı çıkan ailelerini dinlemeyen çift önceki gün hastane kapısında korkunç bir saldırıya uğradı.

Mala kastında bulunan Kumar ile daha üst sınıftaki Vaishya kastına mensup çiftin aşklarını, kıskanç akrabaları bitirdi. Hastanede kontrol sırası beklerken bir anda palalı bir adam Kumar’a saldırdı. Pala’yla genç adama arkadan saldıran adama kimse bir şey yapmazken, saldırgan olay yerinden otomobil ile ayrıldı.