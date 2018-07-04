Gözler Menbiç’te… Terör örgütünün bugün ayrılması bekleniyor

ABD ile Türkiye arasında büyük bir krize sebep olan Menbiç konusunda bugün kritik gün. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta Suriye'deki yol haritasını açıklamış ve 4 Temmuz'dan itibaren terör örgütü YPG/PYD'lilerin Menbiç'ten çıkacağını açıklamıştı.

Türkiye sınırlarındaki güvenliği tehdit eden Suriye’deki gelişmeler ve PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken gözler Menbiç’te… ABD’nin desteklediği ve omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYG/PYD’nin oluşturduğu SDG, Ankara ile Washington arasında ciddi bir krize sebep olmuştu. ABD’nin terör örgütlerine verdiği silahlar iki ülke arasında ilişkilerin kopma noktasına gelirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo geçtiğimiz haftalarda bir araya gelmişti.

Dışişleri bakanları Menbiç ile ilgili olarak bir yol haritasında mutabakata varmış ve Türkiye için kritik bir öneme sahip olan Menbiç’ten terör örgütünün temizlenmesine karar verilmişti. Öyle ki geçen haftalarda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda 4 Temmuz itibariyle terör örgütünün Menbiç’ten ayrılacağını açıklamıştı. Çavuşoğlu, “4 Haziran-4 Temmuz arası hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve 4 Temmuz’dan sonra çekilmelerin başlaması şeklinde bir takvim belirlenmişti. Şu ana kadar yol haritası hiçbir aksaklık olmadan uygulanıyor. Bundan sonraki süreçte de uygulama olarak bir tereddütümüz yok. Yol haritası konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu bir diplomatik zaferdir. Menbiç’te kaç tane YPG’li olduğuna dair net bir rakam yok. Sahaya girdiğimiz zaman net bir bilgi alacağız. Silahı veren ABD’dir, silahı toplayacak olan da ABD’dir. ABD, Menbiç’ten çıkarken YPG’den silahları alacak. Biz de buna nezaret edeceğiz. Türk askerinin YPG ile karşı karşıya gelme gibi bir durumu yok” demişti.

4 TEMMUZ: AMERİKA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ VE ÇUVAL KRİZİ

Her yıl ABD’nin Bağımsızlık Günü olarak kullanılan 4 Temmuz aynı zamanda çuval krizi olarak da bilinen gelişmenin yaşandığı gündü. 4 Temmuz 2003'te Türkiye ile ABD arasında ciddi bir kriz çıkmıştı.

Uluslararası literatürde çuval olayı olarak bilinen olayda, ABD askerleri Türk askerlerinin başlarından çuval geçirerek küçük düşürmüştü. Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde 11 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun ve Türkmen mihmandarlarının Irak'taki işgal kuvvetlerinin bir parçası olan Amerikan 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı askerlerce baskın sonucu derdest edilmişti. O dönemde de resmi tatil olduğu için Türk makamlar ABD'li yetkililerle diplomatik yollarla iletişime geçememiş ve ciddi bir krize sebep olmuştu. O dönemde ABD'nin bu hamlesi provokasyon olarak değerlendirilmişti.