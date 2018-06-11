Gözler tarihi zirve için Singapur’a çevrildi

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştireceği görüşme için Singapur'a gitti. İlerleyen saatlerde Trump da ülkeye vardı. İki liderin kaldığı oteller arasında 800 metrelik mesafe bulunuyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump, rutin güvenlik önlemleri kapsamında birbirinin aynısı olan iki limuzinle seyahat ediyor.

İki liderin bir araya geleceği tarihi zirve, Salı günü tatil beldesi Sentosa Adası’nda gerçekleştirilecek. Görüşmede ilk kez, Kuzey Kore’nin bir lideri bir ABD Başkanı’yla yan yana gelecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Washington, görüşmenin Kim’in nükleer silahlanma projesini sonlandıracağı bir sürecin başlangıcı olması beklentisini taşıyor.

İki lider son 18 ay içinde inişli çıkışlı bir ilişki sergiledi. Karşılıklı açıklamalarda hakaretler edildi hatta savaş tehditlerinde bulunuldu. Liderlerin ikisi de zirveden önce Singapur Başbakanı Lee Hsien’le bir araya gelecek.

Kim Jong-un 21 Nisan’da, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi nedeniyle ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıklamıştı.

İKİ LİDER ARASINDA 800 METRE VAR

Öte yandan tarihi zirve öncesinde de bazı detaylar dikkatlerden kaçmıyor. Kuzey Kore lideri Kim, yiyeceklerini zehirlenme riskine karşı kendi ülkesinden getirdi. Trump, zirve ile ilgili düşüncesini “Çok iyi” ifadesiyle açıkladı.

İki liderin kaldığı otellerin birbiriyle mesafesi 800 metre civarında.



