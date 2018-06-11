Gözler tarihi zirve için Singapur’a çevrildi

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştireceği görüşme için Singapur'a gitti. İlerleyen saatlerde Trump da ülkeye vardı.

İki liderin bir araya geleceği tarihi zirve, Salı günü tatil beldesi Sentosa Adası’nda gerçekleştirilecek. Görüşmede ilk kez, Kuzey Kore’nin bir lideri bir ABD Başkanı’yla yan yana gelecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Washington, görüşmenin Kim’in nükleer silahlanma projesini sonlandıracağı bir sürecin başlangıcı olması beklentisini taşıyor.

İki lider son 18 ay içinde inişli çıkışlı bir ilişki sergiledi. Karşılıklı açıklamalarda hakaretler edildi hatta savaş tehditlerinde bulunuldu.

Liderlerin ikisi de zirveden önce Singapur Başbakanı Lee Hsien’le bir araya gelecek.

Kim Jong-un 21 Nisan’da, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi nedeniyle ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıklamıştı.