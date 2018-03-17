Gözlerinize inanamayacaksınız! Sadece 0.3 saniyede…

MIT uzmanlarının geliştirdiği robotun rubik küple imtihanı hayrete düşürüyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları yeni bir rekora imza attı.

Dünyanın en hızlı rubik küpü çözme rekoruna göz diken Ben Katz ve Jared Di Carlo, bu amaçları için bir robot geliştirdi.

Daha önce Almanya’da geliştirilen bir robot, altı yüzü bulunan bir rubik küpü 0.6 saniye içinde çözmüştü.

Bu rekordan çok etkilenen ikili, geliştirdikleri robotla rekor denemesi yaptı.

6 ayrı çubukla küpün 6 yüzünü kontrol eden robot, 0.3 saniye içinde bulmacayı tamamlayarak yeni rekorun sahibi oldu.

Robotun rekoru kırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.