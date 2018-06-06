Guatemala’da bilanço ağırlaşıyor: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın geçen Pazar günkü patlaması sonucu 75 kişinin öldüğü, en az 192 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Guatemala’da yaşanan yanardağ patlamasının bilançosu günler geçtikçe ağırlaşıyor. Yetkililerden verilen son bilgilere göre en az 75 kişi hayatını kaybederken 192 kişi ise kayıp.

Felaket sonucu yamaçlardaki köyler volkanik kül ve çamurun altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları, yanardağın yeniden sıcak gaz ve erimiş kaya parçaları püskürtmesi nedeniyle kesintiye uğradı. 1,7 milyon kişinin etkilendiği yanardağ patlamasının ardından üç bin kişi tahliye edildi.

Uzmanların, yanardağda yakın gelecekte yeni faaliyet olmasını beklemediklerini söylemesi nedeniyle, son patlama görevlileri hazırlıksız yakaladı.

Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü Başkanı Eddy Sanchez “önümüzdeki bir kaç gün içinde patlama olmayacak” tahmininde bulunmuştu.

İlk patlamada neden çok sayıda kişi öldü?

Felaket Yardım Kurumu Başkanı Sergio Cabanas AFP Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Şu anda insanların kaybolduğu kasabalardaki isimleri sayıyoruz. Ulaşılamayan 192 kişi var” dedi.

Cabanas, yanardağın patlamasından önce tahliye alarmı verilmediğini, bölge halkının acil durum eğitimi almasına karşın patlamanın çok çabuk gerçekleşmesi nedeniyle bunları uygulama fırsatları olmadığını anlattı.

Patalama sonucu sıcak gaz ve volkanik maddeden oluşan ve hızla hareket eden volkanik akıntılar da oluştu. Yamaçlardan aşağı giden akıntılar El Rodeo ve San Miguel Los Lostes köylerinin etrafını sardı.

Yanardağ uzmanı Dr. Janine Krippner BBC’ye yaptığı açıklamada, volkanik akıntı ve çamur akıntısının hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Krippner “Fuego çok faal bir yanardağ. Çok büyük miktarda gevşek volkanik madde ortaya çıktı ve bölge çok yağmur alan bir yer. Yoğun yağış, çamur akıntılarına neden olabilir ve bunlar da aşırı derecede tehlikeli ve ölümcül olabilir” dedi.