Güney Kore eski cumhurbaşkanına 25 yıl hapis

66 yaşındaki eski lider nisan ayında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Geun-hye adının karıştığı yolsuzluk skandalı sebebiyle geçtiğimiz yıl görevden alınmıştı. Savcılar milyonlarca dolar rüşvet almak ve iş adamlarıyla çıkar ilişkisine girmek gibi 21 ayrı suçtan dolayı Park Geun-hye’nin 30 yıl hapsini istemişti.
Devlet yönetiminin tepesinde patlak veren rüşvet skandalının ortaya çıkmasının ardından Güney Koreli vatandaşlar sokağa dökülmüş ve yüz binlerce kişinin katıldığı dev protestolara düzenlenmişti.