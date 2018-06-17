Güney Kore ile ABD arasında kritik anlaşma

Güney Kore ile ABD arasında devam eden görüşmeler devam ederken kritik bir açıklama yapıldı. Geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen görüşmenin ardından bugün Güney Kore ile ABD arasındaki askeri tatbikatın askıya alındığı belirtildi.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki yakınlaşmanın etkisi hissedilmeye başlandı… Güney Kore ile ABD ortaklığında bu hafta yapılması planlanan “geniş ölçekli” askeri tatbikatın askıya alındığı açıklandı. Yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin nükleerden arınma sözlerini tutmaması durumunda tatbikatın tekrar yapılacağı belirtildi. Haber ajansı Yonhap’a konuşan Güney Koreli hükümet kaynakları, askıya alınan tatbikatın sadece büyük tatbikat olduğunu ve diğer askeri eğitim ve tatbikatların ertelenmeyeceğini duyurdu.