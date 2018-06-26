Güney Kore’de havalimanında iki uçak çarpıştı

Güney Kore Gimpo Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı. Kaza sonucu uçaklarda maddi hasar meydana geldi.

Yonhap’ın haberine göre, yetkililer başkent Seul’ün batısındaki Gimpo Uluslararası Havalimanı’nda Kore Havayolları’na ait Boeing 777 tipi uçakla, Asiana Havayolları’na ait Airbus 330’un çarpıştığını kaydetti.

Çarpışma sırasında uçaklarda sadece teknisyenlerin bulunduğunu belirten yetkililer, kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Uçaklardan birinin kuyruk, diğerinin de yan tarafında hasar meydana geldiğini ifade eden yetkililer, çarpışma nedeniyle havalimanında bazı aksamaların yaşandığını bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.