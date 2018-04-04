Güney Kore’den uluslararası organizasyon atağı

Kore Turizm Organizasyonu, Güney Kore'nin olimpiyatlardaki başarısını uluslararası etkinliklere yaymayı hedefliyor.

Güney Kore, geçtiğimiz aylarda PyeongChang Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yaparken, organizasyondaki başarısını uluslararası alanda genişletmek istiyor.

Kore Turizm Organizasyonu (KTO), başta Avrupa ve ABD olmak üzere bir tanıtım turu düzenliyor. KTO, olimpiyatlardaki başarının, Kore’nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklere Viyana’da başlayan KTO, Brüksel ve New York’un ardından yarın Washington’da devam edecek. Kore’nin turizm potansiyeli ve geçmişte ev sahipliği yaptığı diğer organizasyonların tanıtıldığı bu etkinlikler, 25 Nisan’da Londra’da son bulacak.

KTO’nun özel olarak dikkat çektiği başlıklardan biri güvenlik konusu. Kış olimpiyatları süresince Kuzey Kore’yle olumlu adımların atıldığını vurgulayan KTO, Güney Kore’nin turizm etkinlikleri için güvenli bir seçenek olduğunu göstermek istiyor.