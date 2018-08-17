Günlerdir ailesi için ağlıyordu… Katliam yaptı kanal kanal dolaştı

ABD'de günlerdir eşi ve iki çocuğunun kaybolduğunu söyleyerek televizyon yayınlarına çıkan Christopher Watts, anne ve çocukların cesetlerinin Watts'ın iş yerinde bulunması üzerine cinayetin bir numaralı zanlısı olarak tutuklandı.

ABD basını eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü öne sürülen bir adamın timsah gözyaşlarını konuşuyor. Denver’da yaşayan Christopher Watts, bir iş seyahatinden döndükten sonra hamile eşi ve iki çocuğundan haber alamadığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Eşi Shanann’la en son seyahatten döndükten sonra kısa bir süre görüştüklerini söyleyen Watts, bir arkadaşına gideceğini söylediğini ancak o konuşmadan sonra bir daha haber alamadığını belirtti.

Polis ekipleri Pazartesi gününden itibaren anne ile 3 ve 4 yaşındaki çocukları ararken, Watts ise ülkedeki ulusal kanalların neredeyse hepsinde yayına çıktı. Çocukları ve eşi için endişeli olduğunu söyleyen Watts, gözyaşları içerisinde ailesinin eve dönmesini beklediğini söyledi.

ABD’de gündeme oturan olayda flaş gelişme ise dün yaşandı. Polis ekipleri ilk olarak anne Shanann’ın cesedine ulaştı. Birkaç saat sonra ise iki çocuğun cansız bedenleri bulundu.

Anne ve çocuklarının Christopher Watts’ın çalıştığı petrol tesisinde bulunması üzerine, polis bir numaralı cinayet zanlısı olarak Watts’ı gözaltına aldı. Basında yer alan haberlere göre suçunu itiraf eden Watts’ın, cinayetleri neden işlediği ise henüz bilinmiyor.

ABD’yi şoka uğratan olayda Watts tutuklanırken, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.