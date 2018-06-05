Günlerdir ortada yoktu… Ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, böbreklerinden geçirdiği ameliyat sonrasında ilk kez görüntülendi. Dün Beyaz Saray'daki bir etkinliğe katılan First Lady, günlerdir konuşulan spekülasyonlara da son noktayı koymuş oldu.

ABD kamuoyunun gündemi, böbrek ameliyatı geçirdikten sonra günlerdir ortada görünmeyen First Lady Melania Trump’tı. Son olarak 10 Mayıs’ta kameraların karşısında olan Trump’ın nerede olduğu ve son durumu ABD basınında uzun süredir konuşuluyordu.

Trump’ın 14 Mayıs’ta yapılan ameliyatın etkilerini atlatamadığı ve sağlık durumunun kritik olduğu da iddia edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda eşinin durumunun iyi olduğunu söylemekle yetiniyordu.

First Lady uzun süren sessizliğini geçtiğimiz günlerde Twitter’dan paylaştığı mesajla bozmuş ve her şeyin yolunda olduğunu söylemişti. Melania Trump bu mesajının ardından dün ilk kez görüntülendi.

Başkan Trump’la beraber Beyaz Saray’daki bir etkinliğe katılan First Lady, eşinin koluna girerek geldiği salonda konukları selamladı. 25 gün sonra ilk kez ortaya çıkan First Lady’nin tamamen iyileşmiş olduğu yorumları yapıldı.