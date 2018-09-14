Günlerdir uyarılar yapılıyordu… Ve ABD’yi kasırga vurdu!

ABD'de Başkan Trump dahil herkesin günlerdir dilinden düşmeyen Florence Kasırgası, Kuzey Carolina kıyılarına ulaştı. Yetkililerden yapılan açıklamada kasırga kategori 1'e gerilerken, tehlikenin yine de geçmediği ve dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Florence Kasırgası’nın yol açtığı rüzgarın hızı okyanus üzerinde saatte 225 km'ye kadar ulaşmıştı. Rüzgarın hızı kademe kademe azaldı. Kasırganın Kategori 1’e gerilemesiyle rüzgarın hızı saatte 150 km'ye düştü.

Ancak hem yetkililer hem de meteorologlar kasırganın tehlikeli olduğuna ve okyanusta suyun yükselmesi ve yoğun yağış riskinin hala devam ettiğine dikkat çekiyor. Federal Acil Durum Dairesi (FEMA) yetkilisi Brock Long halka “Gardınızı düşürmeyin” mesajını verdi. Long, kıyı kesiminde su seviyesinin yükselmeye başlayacağını, kasırganın tahribat gücünün hala çok yüksek olduğunu belirtti.

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre Cumartesi günü kasırganın etkisiyle okyanusta suyun yaklaşık 4 metre yükselmesi ve 50-75 cm arasında yağışa yol açması öngörülüyor.

Yaklaşık 5.2 milyon kişi kasırga, 4.9 milyon kişi de tropik fırtına uyarısının verildiği bölgelerde yaşıyor.

Meteorologlar Florence Kasırgası Kategori 1'e gerilese bile en az 1 milyar dolarlık hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

‘Haftalarca elektrik kesilebilir’

Kasırganın etkili olacağı bölgelerden Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia'da 1.7 milyondan fazla kişi bulundukları bölgeyi boşaltmaları konusunda uyarılmıştı.

Kasırganın yönünü güneye çevirmesiyle birlikte bu 3 eyalete ek olarak Georgia eyaleti ve başkent Washington'da da acil durum ilan edildi. Kasırga sebebiyle az 1000 uçuş da iptal edildi.

Amerika'da elektrik hizmeti sağlayan şirketlerden biri olan Duke Energy, kasırganın Kuzey ve Güney Carolina'da bulunan 4 milyon abonesinin üçte ikisinin elektrik kesintisi yaşayabileceğini ve kesintinin haftalarca sürebileceğini duyurdu.