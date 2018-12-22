Güzellik kraliçesinden kötü haber! Formunu korumak isterken böbreğinden oldu…

Filipinler adına Miss International'da yarışan ve birinci olan Bea Rose Santiago, bu yolda başarıya ulaşmak için sağlığından oldu. Santiago, formunu korumak için kullandığı ilaçlardan dolayı böbrek yetmezliği teşhisi konduğunu açıkladı.

28 yaşındaki Bea Rose Santiago ülkesini 2013 yılında temsil ettiği yarışmada birinci oldu. Yarışma öncesi ve sonrasında formunu koruyabilmek için çok çaba harcadığını belirten Santiago, sıkı diyet ve sporun yanında takviye ilaçlar ile besin tozlarından kullandığını söyledi.

Yıllar içinde sindirim sisteminde sorunlar yaşamaya başlayan Santiago, geçtiğimiz aylarda bir doktor kontrolünde böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu açıkladı.

Bu durumun kendisi için çok zor olduğunu söyleyen Santiago, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tedavi için Kanada’ya yerleştiğini anlattı.

Haftanın beş günü diyalize girdiğini ve böbrek nakli listesine alındığını ifade eden Santiago, kendisinin yaptığı hataya düşülmemesi için uyarıda bulundu.

Santiago’nun paylaşımını gören hayranları ise binlerce destek mesajı gönderdi.