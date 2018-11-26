Güzellik kraliçesinin çıplak fotoğrafı ortaya çıktı

İskoçya'da düzenlenen güzellik yarışmasından zaferle ayrılan Natalie Paweleck'in gençlik yıllarında erkek dergilerine çıplak poz verdiği ortaya çıktı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından genç kadın diskalifiye edildi.

İskoçya’da düzenlenen güzellik yarışmasında kriz çıktı… Yarışmada jüriyi ve seyircileri etkileyerek zafere ulaşan ve tacın sahibi olan Natalie Paweleck’in geçtiğimiz yıllarda erkek dergilerine çıplak poz verdiği ortaya çıktı.

Skandalın patlak vermesiyle birlikte 35 yaşındaki Paweleck’in tacı geri alındı. Paweleck, 20’li yaşlarında dergiye kızlık soyadıyla poz verdiğini söylerken, “2005 yılında FHM dergisinin yarışmasını kazanmış ve kapak kızı olmuştum. 2007’de de Zoo ve Nuts isimli erkek dergilerinin kapağına çıkmıştım” dedi.

Evli kadınlar arasında düzenlenen yarışmada kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Paweleck, “Organizatörler benim vücudumu beğenmedikleri için böyle bir şey yaptılar. Yoksa bu biliniyordu” dedi.