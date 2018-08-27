Güzellik merkezinden pes dedirten uygulama… Canlı canlı koydular!

Rusya'da bir güzellik merkezi, kadınlara uyguladıkları takma tırnakların içine karınca yerleştirmeye başladı.

Rusya’da son günlerde sosyal medyada yayılan bir video tartışma yarattı. Moskova’da yer alan Nail Sunny adlı güzellik merkezinin paylaştığı videoda akılalmaz bir yöntem gösterildi.

Bu yöntemde müşterilere takma tırnak uygulanırken, özel olarak işlemden geçirilen tırnakların içine canlı karıncalar yerleştirildi.

Karıncaların tırnağın içinde kapana kısıldığı görüntülerin Instagram’da paylaşılmasıyla kullanıcılar ayağa kalktı. Videonun altına yorumlar yağdıran kızgın kullanıcılar, bu saçma yöntemin hayvanlara eziyet ettiğini savundu.

Rusya’da çok popüler olan güzellik merkezinin Instagram’da 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.