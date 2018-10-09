Güzellik yarışmasında tacı aldı, tartışma yarattı

Kolombiya'nın güzellik kraliçesi olan Valeria Morales'in kamera karşısında yaptığı açıklamalar büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi... 20 yaşındaki Morales, Kainat Güzellik Yarışması'nda İspanya'yı temsil edecek transseksüel manken Angela Ponce'u eleştirdi. Tarihteki ilk trans yarışmacı olan Ponce'a ateş püsküren Morales, "Bence bu tür yarışmalar kadın olarak dünyaya gelenlere yönelik olmalı" dedi.

Bu yıl Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşecek Kainat Güzellik Yarışması’nda bir ilk yaşanacak… İspanya’nın yarışmaya göndereceği isim olan 26 yaşındaki Angela Ponce, bir trans birey olarak tarihe geçecek. Fakat 17 Aralık’taki yarışma öncesinde Ponce’un rakipleri çok sert açıklamalarda bulundu.

Bu hafta başında Kolombiya’da düzenlenen güzellik yarışmasını kazanarak Kolombiya’yı Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil etme hakkı kazanan Valeria Morales, Ponce’a verdi veriştirdi… Tacı kazandıktan sonra açıklamalarda bulunan Morales, “Bu yarışmaya kadın olarak dünyaya gelenler katılmalı” dedi. Kolombiya televizyonuna konuşan Morales, “Bence Kainat Güzellik Yarışması gibi etkinlikler sadece kadın olarak dünyaya gelenlere yönelik olmalı. Bence bu Ponce için bir dezavantaj. Ona saygı duymalıyız ama yarışmayı onunla paylaşmamalıyız” dedi.

Sosyal medya üzerinden Morales’e gelen tepkilerin ardından, 20 yaşındaki manken geri adım attı. 20 bini aşkın takipçisi olan Morales, sosyal medya hesabı üzerinden, “Eğer yarışma komitesi Angela’yı kabul ediyorsa ona sevgi ve saygı göstermek zorundayız” dedi.

Ponce doğrudan Morales’e yanıt vermezse de geçen hafta çektiği bir video ile tepkilere açıklık getirdi. Ponce, “Ben bir trans kadınım ve orada olmak hakkım. Dolayısıyla herkese bana saygı duyması gerekiyor çünkü kurallar katılmama izin veriyor” dedi.

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