Güzellik yarışmasında tarihe geçecek adım… Bu görüntü artık olmayacak

ABD Güzellik Yarışması'nın (Miss America) organizatörleri, yarışmacıların artık fiziksel görünüşlerine göre değerlendirilmeyeceklerini açıkladı.

Organizatörler, yarışmanın bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümlerinin kaldırıldığını duyurdu. Artık yarışmacıların “iç güzelliklerine” daha fazla önem verilecek, özellikle jüri üyelerinin onlarla yapacağı kısa mülakatlar daha fazla önem kazanacak.

Yarışmacılar ayrıca kendilerini daha iyi hissettikleri, kişiliklerini öne çıkaran elbiseler giyecek. Kararı kamuoyuna açıklayan Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson, farklı beden ölçülerinden kadınların da yarışmaya katılmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Aynı zamanda 1989 ABD güzeli olan Carson aldıkları kararlarla çok büyük bir değişime imza attıklarını söyledi. Carson böylece kadınların seslerinin duyulduğu bir kültürel değişimin de parçası olduklarını vurguladı.

Organizatörler bikini kararını sosyal medyada #byebyebikini hashtagiyle duyurdu. Geçmişte Amerikan haber kanalı Fox News’ta sunuculuk da yapan Gretchen Carson kadın haklarını savunma konusunda öne çıkan isimlerin başında geliyor.

Carson, kadınlara yönelik cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran “Me Too” (Ben de) hareketine de destek vermişti.