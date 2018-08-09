Hani yasaktı… Almanya’da skandal kareler!

Almanya, kendi koyduğu PKK yasağını kendi dinlemiyor. Ülkenin finans merkezi Frankfurt'ta yetkililerden izin alıp çadır kuran terör örgütü PKK'lılar, kanlı elebaşının posterleri açtı. PKK marşları söyledi, üstelik Alman polisi bu duruma tepki gösteren Türklerden onları korudu.

Almanya’nın PKK ve FETÖ’cülere olan sempatisi hiç bitecek gibi gözükmüyor… Onlarca yıldır Almanya’dan topladığı paralarla terörü finanse eden terör örgütü PKK, normal vatandaştan bile rahat. Almanya’nın yasadışı terör örgütü ilan edip faaliyetlerini yasakladığı PKK, dün ve bugün Almanya’nın ve tüm Avrupa’nın finans merkezi olan Frankfurt’un ünlü alışveriş caddesi Zeil’de çadır kurdu.

Alman yönetiminin yasaklı ilan etmesine rağmen açılan çadırda terör örgütü elebaşının fotoğrafları ve bayrakları yer aldı. Hiçbir güvenlik görevlisinin engellemediği ve bütün gün boyunca rahatça terör propagandası yapan terör örgütü üyeleri çarşının en kalabalık olduğu saatlerde resmen tanıtım yaptı. Her yerde yasaklı Öcalan posterleri dalgalandırılırken PKK’nın sözde kahramanlık marşları söylendi.

Alman Polisi ise, göstericilere kimse bir şey yapmasın, Türkler ve PKK’dan rahatsız olanlar eylemcileri rahatsız etmesin diye çevrede üst düzey güvenlik önlemi aldı. Yani PKK’lıları Türklerden ve sıradan vatandaşlardan korudu. Frankfurt polisinin bu tavrı bölgeden geçen Türkler tarafından kınanırken, PKK’lılar istedikleri gibi propagandalarını yapıp broşürlerini ve propaganda malzemelerini dağıttılar. Bilindiği gibi bir süre önce de Stuttgart’ta eylem yapan PKK’lılara karşı çıkan bir Türk yaka paça gözaltına alınmıştı.