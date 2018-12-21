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Hapisten kaçan mahkum polis arabasına otostop çekti!

ABD'de kaçak mahkum, otostop çektiği aracın sahibi polis çıkınca kendisini yine cezaevinde buldu.

android-time 17:21
Haberler Dünya
Hapisten kaçan mahkum polis arabasına otostop çekti!
ABD'de kaçak mahkum, otostop çektiği aracın sahibi polis çıkınca kendisini yine cezaevinde buldu.

BBC’nin haberine göre, farklı suçlamalardan yargılanmak üzere Kentucky’daki Greenup Cezaevi’nden başka bir merkeze götürülen 31 yaşındaki Allen Lewis, kelepçelerin bileklerini acıttığını söyleyerek nakil memurunu yolda durdurdu.

Kelepçelerden biri açıldığında memurun elinden boğuşarak kaçmayı başaran Lewis, yakındaki otobanda otostop çekti.

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Lewis’i aracına alan şoför, Morehead Üniversitesi kampüsünde görevli polis memuru çıkınca, kaçak mahkum kendisini yine demir parmaklıklar arkasında buldu.

Greenup Cezaevi gardiyanı Mike Worthington, Lewis’ın şimdi bir de hapishaneden kaçmakla suçlandığını söyledi.

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Son güncelleme: android-time 17:2321.12.2018
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