Hapisten kurtaran selfie

ABD'de eski sevgilisine saldırmakla suçlanan bir adam, çektiği bir selfie sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Christopher Precopia, geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de tutuklandı. Eski sevgilisinin iddiasına göre Precopia, kadının evine zorla girmiş ve göğsüne kesici bir aletle ‘X’ işareti kazımıştı.

Washington Post’un haberine göre şok edici iddia sonrası suçsuzluğunu ispat etmeye çalışan Precopia için ailesi seferber oldu. Avukat arayışına giren anne Erin Precopia, olayın yaşandığı iddia edilen tarihi öğrendiğinde kafasında şimşekler çaktı.

Suçlamada bulunan kadın, olayın 20 Ekim akşamı yaşandığını söylerken, Precopia ailesi o anlarda dostlarıyla yemekteydi. Beraber geçirdikleri zamanı ölümsüzleştirmek isteyen Christopher Precopia, bir selfie çekmiş ve bunu sosyal medyada paylaşmıştı.

Fotoğrafın çekildiği tarih ve konum bilgilerini annesinin fark etmesiyle polise sunan Christopher Precopia, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dava süreci geçtiğimiz günlerde sonuçlanırken, ismi açıklanmayan kadın ‘selfie’nin her şeyi kanıtlamasıyla yalanını itiraf etti. Precopia’yla ilişki yaşadıkları dönem sorunları olduğunu belirten kadın, bu şekilde ondan intikam almak istediğini söyledi.

21 yaşındaki genç, çektiği selfie sayesinde suçsuz yere yıllarca hapis yatmaktan kurtulurken, kadın hakkında yalan beyanda bulunmaktan soruşturma başlatıldı.