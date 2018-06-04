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Hastaneye böyle getirildi… Doktorlar bile şok oldu

Belarus'ta yamaç paraşütü kazası geçiren bir adam hastaneye kaldırıldı. Omzuna ağaç dalı saplanan adamı gören doktorlar bile şaşırdı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:11 4 Haziran 2018
Haberler Dünya
Hastaneye böyle getirildi… Doktorlar bile şok oldu
Belarus'ta yamaç paraşütü kazası geçiren bir adam hastaneye kaldırıldı. Omzuna ağaç dalı saplanan adamı gören doktorlar bile şaşırdı.

Belarus’un başkenti Minks’te yamaç paraşütü yapan Ivan Krasouski, Loshany kasabası yakınlarında kaza geçirdi. Paraşütün hakimiyetini kaybeden 36 yaşındaki Krasouski, ağaçlık alana düştü.

Kurtarma ekipkeri Krasouski için bölgeye gelirken, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Bir ağaca takılı kalan Krasouski’nin omzuna, sivri dallardan biri saplanmıştı.

Krasouski, ağacın dalı gövdesinden kesilerek hastaneye kaldırıldı. Olay karşısında doktorlar da şaşkınlığını gizleyemezken, adamın fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı. Kullanıcılar arasında en çok konuşulan yorum, çizgi roman karakteri olan “Groot’a benziyor” oldu.

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