Hav sesi çok stres yok! En sıra dışı ofis

Tayland'da ofislerde başlayan bir akım giderek yayılıyor. Bangkok'ta bir reklam ajansının ofisi, 'hayvan dostu' özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. Ajans çalışanları, evcil hayvanlarıyla işe gelerek bu şekilde çalışıyor.

Reuters, Tayland’ın en sıra dışı ofislerinden birini görüntüledi. Başkent Bangkok’ta Anankanart Kongpanichku tarafından 8 yıl önce kurulan YDM reklam ajansı, rakiplerinden farklı bir konsepti hayata geçirdi.

Çalıştıkları sektörün düzensiz çalışma saatleri ve stresli bir ortam oluşturduğunu belirten Kongpanichku, evcil hayvanları ofise getirerek bu durumun önüne geçmeye karar verdi.

Çalışanlara evcil hayvanlarını ofise getirme izni verilmesiyle, masaların üstü birbirinden farklı köpeklerle dolmaya başladı. Ajans çalışanları bir yandan işlerini yaparken bir yandan da köpekleriyle ilgileniyor.

Uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen Halkla İlişkiler Müdürü Thimpaporn Phopipat, “Böyle bir ofiste çalıştığınızda işe daha fazla gelmek istiyorsunuz” diyor.

Köpeklerin ofiste olmasıyla ilgili tereddütleri olanlar da var. Muhasebe departmanından Jitramas Watana, “Bazen köpeklerden çok rahatsız oluyorum. Telefonla konuşurken bir anda havlamaya başlıyorlar ve ortam kaotik bir hal alıyor. Neyse ki diğer arkadaşlar böyle bir durumda köpeği oradan uzaklaştırıyor” ifadelerini kullanıyor.

Reuters’ın aktardığına göre YDM’nin başlattığı bu uygulama diğer şirketler tarafından da örnek gösterilmeye başlandı. ‘Evcil hayvan dostu’ ofislerin giderek yayıldığı belirtiliyor.

Yapılan çalışmalar hayvanların stres seviyesini azaltığını gösterse de, hayvanlarla aynı ortamda çalışmanın çeşitli alerjileri tetikleyebileceği ya da hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların görülebileceği vurgulanıyor.