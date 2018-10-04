Havada durdu şahitleri var! Bu fotoğraf uzay istasyonundan

Antarktika'da bulunan Concordia Araştırma İstasyonu çalışanları, sıcaklığın eksi 60 derece olarak ölçüldüğü havada yiyeceklerle neler olabileceğini gözler önüne serdi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Facebook’taki hesabından paylaştığı karede ‘Dünyanın en izole edilmiş yeri’ olarak bilinen Concordia Araştırma İstasyonu’nun çalışanlarının birinin elinde tuttuğu, içindeki çatalla birlikte dikey biçimde donan erişteye yer verildi.

“Öğle yemeği için dondurulmuş erişte isteyen var mı?” mesajını paylaşan kullanıcı, şakacı bir üslupla bu koşullarda yemeğin çok fazla soğumaması için çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

ESA’dan yapılan açıklamada ise Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) ileride gerçekleşecek uzun vadeli görevler için uzun süreli izole edilmiş olarak kalmanın insanın ruh halini ne şekilde etkilediğini araştırmak üzere çalışanların bu zorlu koşullarda görevlendirildiği bilgisine yer verildi.