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Havada korku dolu anlar… Motor bir anda alev aldı!

Rusya’da bir uçağın motorunun kalkıştan bir süre sonra alev alması büyük korkuya yol açtı. Pilot uçağın sağlam motorlarını kullanarak uçağı geri döndürürken, olası bir facidan dönüldü.

android-time 10:53 22 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Rusya’da bir uçağın motorunun kalkıştan bir süre sonra alev alması büyük korkuya yol açtı. Pilot uçağın sağlam motorlarını kullanarak uçağı geri döndürürken, olası bir facidan dönüldü.

Rusya'da Ufa – Soçi seferini yapmak üzere havalanan uçağın motoru kalkışından bir süre sonra alev aldı.

Motorun uçak havadayken alev alması üzerine büyük panik yaşandı. Red Wings firmasına ait TU-204 model uçakta yaşanan olayın üzerine uçağın pilotu Ufa Uluslararası Havaalanı’na telsizle ulaştı.

Uçakta bulunan yolcular sakinleştirilmeye çalışılırken, pilot uçağın sağlam olan diğer motorunu kullanarak tekrar Ufa Uluslararası Havaalanı’na dönüşe geçti.

Acil durum ekipmanları kullanılarak gerçekleşen inişten sonra yolcular uçaktan şişme merdivenlerle indirildi. Yolcuların tahliyesinden sonra uçak hangara çekilirken şok geçiren bazı yolcular tedavi altına alındı.

Son güncelleme: android-time 10:5622.08.2018
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