Havalimanında satılmaya başladı… 4 kutu taze hava 600 lira!

Yeni Zelanda'da bir şirket, eşine az rastlanır bir girişimcilik örneği sergiliyor. Uluslararası Auckland Havalimanı'nda gümrüksüz satış mağazalarında dört kutudan oluşan 'Saf Taze Yeni Zelanda Havası' 98.99 dolara (606 TL) satılıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Yeni Zelandalı gazeteci Damien Christie tarafından paylaşılan paketin fotoğrafında hava 20 dolar indirimde.

Christie Twitter’da paylaştığı mesajında “Benimle dalga geçiyorsunuz sanırım. Ayrıca 98 dolar, şirin küçük bir hediye de değil” dedi.

Christie’nin paylaştığı bu görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı bu durumu ‘Kapitalizmin zirvesi’ olarak niteledi.

Kiwiana adlı şirketin ürettiği ürünün üstünde “Yeni Zelanda’nın Güney Okyanus’taki eşsiz konumu, Kiwiana havasının hiçbir toprak parçası üstünden geçmeden Yeni Zelanda’nın Alplerinden bu şişelere dolduğu anlamına geliyor” yazıyor.