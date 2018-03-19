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Havayolunu sarsan grup seks skandalı

China Eastern Airlines, kabin ekibinin grup seks yaptığı iddialarıyla mücadele ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler ortalığı ayağa kaldırırken, şirket iddiaları reddetti.

Sozcu.com.tr
android-time 15:43 19 Mart 2018
Haberler Dünya
Havayolunu sarsan grup seks skandalı
China Eastern Airlines, kabin ekibinin grup seks yaptığı iddialarıyla mücadele ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler ortalığı ayağa kaldırırken, şirket iddiaları reddetti.

Çin’in en büyük havayolu şirketlerinden China Eastern Airlines’ın adı son günlerde grup seks skandalıyla anılıyor.

İspanya’nın Madrid şehrinde çekildiği iddia edilen görüntülerde 4 kadın ve 2 erkek cinsel ilişkiye girerken görülüyor.

Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan videodaki kişilerin China Eastern Airlines’ta çalışan uçuş ekibi olduğu öne sürülüyor.

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından havayolu şirketi yetkilileri bir açıklama yaptı. Görüntülerdeki kişilerin kendi çalışanları olmadığını söyleyen yetkililer, videonun Afrika’da çekilmiş olabileceğini belirtti.

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