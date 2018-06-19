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Hawaii 1 günde 452 kere sallandı

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın bulunduğu bölgede 24 saatte 453 sarsıntı yaşandığı bildirildi.

android-time 15:04 19 Haziran 2018
Haberler Dünya
Hawaii 1 günde 452 kere sallandı
ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın bulunduğu bölgede 24 saatte 453 sarsıntı yaşandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea Yanardağı bölgesinde son 24 saatte 453 depremin meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada son bir ay içerisinde yaklaşık 10 bin 500 deprem gerçekleştiği kaydedildi.

Depremler nedeniyle Kilauea Yanardağı’ndaki patlamaların halen devam ettiği de belirtildi.

Hawaii’de geçen ay yaşanan 6,9 büyüklüğündeki deprem Kilauea Yanardağı’nı faaliyete geçirmişti. Kilauea Yanardağı’ndan püsküren lavlar şu ana kadar 600’den fazla evi kül etti.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından 2 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı’nda 1983’ten bu yana patlamalar oluyor. (AA)

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