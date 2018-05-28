Hawaii’de lavlar tehlike saçıyor

Hawaii’de haftalardır devam eden lav püskürmesi hayatı olumsuz etkiliyor. Lavlar son olarak Hawaii’deki jeotermal santralinin bulunduğu alana zarar verdi.

Amerika Jeolojik Araştırma Merkezi, lavların Cumartesi akşam saatlerinde Puna Jeotermal Tesisi'nin bulunduğu alandan geçtiğini belirtti. Lavlar geçen birkaç gün içinde de onlarca evi yok etmişti.

Hawaii'de Kileuea Yanardağı'nın lav püskürtmeye başladığı 3 Mayıs'ın ardından yetkililer tesisi kapatmış, 60 bin galon kolay tutuşabilen sıvıyı başka bir bölgeye taşımıştı.

Tesis, Büyük Ada'nın yüzde 25 oranında elektriğini sağlıyor.

Son 24 saatte Kilauea'nın zirvesinde 250 ile 270 deprem olduğu belirtiliyor. Küllerin yaklaşık 4 km'yi aşan yüksekliğe kadar çıktığı belirtiliyor.

Rüzgarın Pazartesi ve Salı günü yönünü değiştirmesiyle küllerin kalabalık açısından daha yoğun bölgeleri etkilemesi bekleniyor.

Bu arada denize kadar ulaşan lavların deniz içinde patlamalara neden olduğu ve lavların çevreye tehlikeye neden olduğu belirtiliyor.

Çıkan lav miktarı ve lavın içindeki asit gaz ile volkanik cam partikelleri nedeniyle Kileuea Yanardağı'nda büyük bir patlamanın olmasından endişe ediliyor. (Amerika’nın Sesi)