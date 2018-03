Hawking’e veda… Binlerce kişi törene akın etti

14 Mart'ta 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking sonsuzluğa uğurlanıyor. Hawking için Cambridge'te düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi akın etti. Törene katılan isimler arasında birçok ünlü isim de yer aldı.

Hayatı filmlere ve kitaplara konu olan İngiliz bilim insanı Stephen Hawking için ömrünün büyük bölümünü geçirdiği Cambridge’te tören düzenleniyor.

Ateist olduğu bilinen Hawking için Great St Mary’s Church’te düzenlenen tören ailesinin isteği üzerine organize edildi. Çok sayıda kişinin Hawking’i uğurlamak ve saygılarını göstermek isteyeceğini düşünen aile üyeleri bu yönde bir karar aldı.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi kilisenin etrafında toplanmaya başlarken, ünlü isimler de bir bir şehre geldi. Hawking’in hayatını konu alan The Theory of Everything filminde ünlü bilim insanını canlandıran Eddie Redmayne törene gelen ilk ünlü oldu.

Aynı filmde Hawking’in eski eşi Jane Hawking’i canlandıran Felicity Jones da nişanlısıyla birlikte kiliseye geldi.

Hawking’in külleri törenin ardından Westminster Abbey’de Isaac Newton ve Charles Darwin’in mezarlarının yanına dökülecek.

Ünlü fizikçi en son 25 Kasım tarihinde Vatikan’da “Evrenin Kaynağı” başlıklı bir konferans vermiş ve Papa Francis ile görüşmüştü. 1942 yılında İngiltere’nin Oxford kentinde doğan Steven Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı çok kapsamlı çalışmalarla tanınıyordu.