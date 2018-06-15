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Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü… Üzerine asfalt döktüler

Hindistan'da yol çalışması yapan ekipler, uyuyan köpeğin üzerine asfalt dökünce hayvan hakları aktivistleri ayağa kalktı.

android-time 11:22 15 Haziran 2018
Haberler Dünya
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü… Üzerine asfalt döktüler
Hindistan'da yol çalışması yapan ekipler, uyuyan köpeğin üzerine asfalt dökünce hayvan hakları aktivistleri ayağa kalktı.

Hindistan’ın Agra kentinde Tac Mahal yakınlarında yol çalışması yapan belediye ekipleri, uyuyan köpeğin olduğu yola asfalt döktü. Sıcak katran içine gömülmüş halde ölü olarak bulunan köpeğin görüntüleri büyük tepki çekti.

Aktivist Naresh Paras olaya isyan ederek, “Köpek yolun kenarında yatıyordu. Hayvanı kovalamak yerine sıcak katranı üzerine dökmüşler” dedi.

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Köpeğin ilk bulunduğunda hayatta olduğu ancak daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Hayvan hakları aktivistleri, yol çalışmasından sorumlu olan Kamu İşleri İdaresi önünde protesto gösterisi düzenledi. Köpeği olduğu yerden çıkarmak için bir ekip olay yerine gönderildi.

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