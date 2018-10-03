Helikopterle firar eden mahkum aylar sonra yakayı ele verdi

Ülkenin en azılı hırsızlarından ve kanun kaçaklarından biri olan Radoine Faid’in yakalandığı açıklandı… Temmuz ayında Fransa’da kaldığı hapishanede helikopterle kaçmayı başaran Faid o zamandan beri aranıyordu. Faid’in saklandığı eve yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirilirken suç ortakları da yakalandı.
Temmuz ayında yaşanan olayda Reau Hapishanesi'ndeki ziyaretçi odasında beklediği sırada 3 silahlı saldırgan olay yerine gelmiş ve Faid’le birlikte bir helikoptere binerek uzaklaşmıştı. Fransız basını, Belçika'da kayıtlı olan bir helikopterin hapishanenin bahçesine indiğini yazmıştı.
Faid 2013 yılında da hapishaneden kaçmıştı. O dönemde dinamit ile hapishaneyi patlatan ve 4 cezaevi memurunu rehine tutan Faid kayıplara karışmış ve 6 hafta sonra ucuz bir otelde kıskıvrak yakalanmıştı.
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