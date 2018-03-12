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Hemşirenin bu fotoğrafları başına iş açtı!

Tayland'da bir hemşirenin sosyal medyada yayılan fotoğrafları, ağır eleştiriler alması sonucu istifa etmesine yol açtı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:05 12 Mart 2018
Haberler Dünya
Hemşirenin bu fotoğrafları başına iş açtı!
Tayland'da bir hemşirenin sosyal medyada yayılan fotoğrafları, ağır eleştiriler alması sonucu istifa etmesine yol açtı.

Tayland’da bir hemşirenin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar başına iş açtı.

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Parichat Pang Chatsri adlı hemşire, görev başında giydiği kıyafetiyle dikkat çekici pozlar verdi.

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Fotoğrafların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

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Birçok kişi Chatsri’nin mesleğine saygısızlık yaptığını söylerken, hemşire eleştirilerin ardından istifa etme kararı aldı.

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Bir özür yazısı yayımlayan Chastsri, “Durumu hastane yönetimine açıkladım ve olayın büyümesini istemedim. Bu yüzden istifa ederek sorumluluğu üstüme aldım” dedi.

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