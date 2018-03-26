Hepsi 15 yaşında ama şimdiden rekor kırdılar

Stranger Things dizisinin 15 yaşındaki oyuncuları dizinin yeni sezonu için rekor fiyata anlaşma imzaladılar. Dizinin 3. sezonu için 15 yaşındaki oyuncular Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin ve ve Noah Schnapp bölüm başına 250.000 dolar alacak.

Netflix’te yayınlanan ve dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan fantastik dizi Stranger Things’in genç yıldızları gündemde. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in ABD merkezli magazin sitesi TMZ’ye dayandırdığı haberde yaşları 11 ile 16 arasında değişen 4 başrol oyuncusunun bölüm başı kazanacağı paralar ortaya çıktı.

1980’lerde geçen paranormal dizide Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLauglin, Noah Schanpp ve Millie Bobby Brown’ın bölüm başına alacağı paranın 250.000 dolar olduğu açıklandı. Özellikle dizide Dustin Henderson karakterini canlandıran ve konuşma tarzı ve esprileriyle diziye renk katan Gaten Matarazzo’nun alacağı ücrete ciddi bir zam yapıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonda 16.800 dolar kazanan Matarazzo’nun yeni sezonda 250.000 dolar kazanacağı açıklanırken, bu fiyat artışının yaklaşık yüzde 1.200 olduğu ifade edildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde dizinin yetişkin oyuncuları Winona Ryder ve David Harbour’un bölüm başına 350.000 dolar alacağı ifade edildi. Öte yandan özel güçleri olan Eleven karakterini canlandıran Millie Bobby Brown’ın yaşıtlarından ayrı olarak özel bir anlaşma teklif ettiği ve bölüm başına 350.000 dolar almak istediği iddia edildi.