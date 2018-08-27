Her adımı olay olan Trump, görevinin dörtte birinde golf oynadı

Yaptığı her açıklama, yarattığı her kriz ile dünya siyasetini derinden etkileyen ABD Başkanı Donald Trump, 582 gündür görevde. Fakat Trump bu süre içerisinde 150 gününü golf sahalarında geçirdi. ABD basını, cumartesi gününü de golf sahalarında geçiren Trump'a, "Part-time başkan" yorumunu yaptı.

ABD’nin sansasyonel başkanı Donald Trump, yine ülke basınının gündeminde… Fakat Trump’ın gündem olmasının sebebi bu sefer başka ülkelere saldırgan bir tutum sergilemesinden kaynaklanmıyor. 582 gündür ABD başkanı olarak görev yapan ve sık sık golf oynadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında olan Trump’ın başkanlık süresi boyunca neredeyse “part-time başkanlık” yaptığı ortaya çıktı.

Cumartesi günü Virginia’daki Trump National Golf Club isimli mekanı ziyaret eden ve arkadaşlarıyla golf oynayan Trump böylelikle, 582 günlük görevinin 150 gününü golf sahalarında geçirmiş oldu. Kaba bir hesapla görev süresinin neredeyse dörtte birini çim sahalarda geçiren Trump’ın neredeyse görev süresinin üçte birini kendi konut ve kulüplerinde geçirdiği ifade edildi. Yaklaşık 193 boyunca Trump konutlarında kalan Trump’ın diğer günlerde Beyaz Saray’da kaldığı aktarıldı.

2017’de göreve gelen Trump 2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yı çok fazla golf oynadığı gerekçesiyle eleştirmişti. Trump o dönemde, “İnanabiliyor musunuz, zor günler ve sorunlar yaşayan ABD’nin Başkanı Obama golf oynuyor. Carter’dan daha kötü” yazmıştı. Obama, görev süresinin bu ana kadar olan süresi boyunca 44 gün golf oynamıştı. Eğer Trump görev süresinin sonuna kadar bu şekilde golf oynamaya devam ederse, 322 gün boyunca golf oynamış olacak.

ABD basını, Trump için “part time başkan” yorumunu yaparken, Trump konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.