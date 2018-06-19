Herkes bu itfaiyecileri konuşuyor… İstasyonda film çekip…

ABD'de istasyonda porno film çektikleri ortaya çıkan iki itfaiyeci görevlerinden uzaklaştırıldı.

ABD’nin Ohio eyaletinin Akron şehrinde, itfaiye skandalı konuşuluyor. Uzun yıllardır Akron itfaiyesinde çalıştığı öğrenilen 42 yaşındaki Deann Eller ve 49 yaşındaki Arthur Dean’in, istasyon içinde porno film çektikleri ve bunun bir meslektaşları tarafından üstlerine bildirildiği ortaya çıktı.

İkilinin Akron itfaiyesinde farklı istasyonlarda çalıştıkları belirtilirken, olayın ortaya çıkmasının ardından görevlerinden uzaklaştırıldıkları açıklandı. Sevgili oldukları iddia edilen Eller ve Dean’in göreve dönüp dönmeyecekleri yapılacak soruşturmanın ardından belli olacak.

İtfaiye şefi Clarence Tucker, olayın suç kapsamına girmediği için polis tarafından soruşturulmayacağını ancak kurumun itibarını zedelendiğini söyledi.