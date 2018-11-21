Herkes Kaşıkçı’yı konuşuyor ama Suudi Arabistan yüzünden 3 yılda 85 bin çocuk açlıktan öldü

Bütün dünya kamuoyu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan Kaşıkçı cinayetini konuşurken, aslında Riyad yönetiminin çok daha korkunç hamlesi gözardı ediliyor. Uluslararası yardım örgütü Save the Children (Çocukları Koruyun) Yemen'de 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının yaklaşık 85 bin olabileceğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın ülkeye uyguladığı abluka ile belki de tarihin en büyük gıda krizi yaşanırken, yaşanan savaş ve Riyad yönetiminin saldırıları da yaşamı olumsuz etkiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de geçen ay yaptığı açıklamada yaklaşık 14 milyon Yemenli’nin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Ülkede 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu duyurulurken savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük gıda krizi yaşanıyor.

Ülkenin en büyük liman kenti Hudeyda isyancı Şii Husilerin elinde. Taraflar Hudeyda’da geçen hafta sonu karşılıklı saldırıları durduracağını açıklamıştı ancak bölgeden hâlâ çatışma ve bombardıman haberleri geliyor. Savaştan önce Yemen’in gıda ithalatının %90’ı bu limandan yapılıyordu. Ticari ithalatın aylık bazda 55 bin metrik ton azaltığına dikkat çeken Save the Children, bu miktarın 2.2 milyonu çocuk olmak üzere 4.4 milyon kişinin ihtiyaçlarına denk geldiğini belirtti.

İLAÇ SIKINTISI BAŞ GÖSTERDİ, KOLERA SALGINI PATLADI

Artan gıda fiyatları ve ülke para biriminin iç savaş nedeniyle değer kaybetmesi de giderek daha fazla ailenin yeterli gıdaya ulaşımını tehlikeye atıyor. BM verilerine göre savaşta en az 6 bin 800 sivil hayatını kaybetti ve 10 bin 700’den fazla sivil yaralandı.

İlaç sıkıntısının da yaşandığı ülkede 1.2 milyon kişinin de koleradan etkilendiği tahmin ediliyor. BM savaşı sonlandırmak için müzakerelere geri dönülmesine çabalıyor.

BESLENME YETERSİZLİĞİ ÇEKEN ÇOCUKLARIN %20’Sİ ÖLÜYOR

Ülkede savaş ve sebep olduğu yan etkenlerden ötürü hayatını kaybedenlerin tam sayısını belirlemek güç. Yemen’deki yardım kuruluşu çalışanları, ülkede sağlık tesislerinin yarısının çalışamadığını ve nüfusun çoğunluğunun bu hizmetlerden faydalanamayacak kadar fakir olduğunu söylüyor.

Save the Children, ciddi seviyede akut malnütrisyon (yetersiz beslenme) yaşayan ve tedavi edilmeden hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların verilerini toplayan BM sayesinde bu sayıya ulaştıklarını belirtti.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu ‘ihtiyatlı tahminlere göre’ 2015 yılının Nisan ayından 2018’in Ekim ayına kadar yaklaşık yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının yaklaşık 84 bin 700 olduğunu açıkladı.

Save the Children, tedavi edilmemeleri halinde beslenme yetersizliği çeken çocukların %20-30u hayatını kaybettiğini belirtiyor. Yardım kuruluşunun Yemen Direktörü Tamer Kirolos yetersiz beslenmeden ölümlerin tamamen engellenebileceğine dikkat çekiyor. Kirolos “Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar çok acı çekiyor çünkü iç organları yavaş yavaş iflas ediyor. Bağışıklık sistemleri çok zayıf ve enfeksiyonlara çok açıklar. Bazıları ağlayamayacak kadar zayıf. Aileler, çocuklarının gözlerinin önünde eriyip bittiğine şahit oluyor ve hiçbir şey yapamıyor” diyor.

DÜNYA GÖRMEZDEN GELİYOR

Bütün dünyanın gözü geçen ay Suudi Arabistan’a döndü… Fakat bunun sebebi Yemen’de yaşanan insanlık dramı değil, gazeteci Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiydi. Bütün dünya Suudi Arabistan’a tepki gösterirken, ABD Başkanı Trump, “Amacımız ABD’yi iyiye götürmek, Riyad yönetimi müttefikimiz” açıklamasını yapmıştı. Fakat başta ABD olmak üzere birçok ülke Yemen’de yaşananlar hakkında tek bir açıklama bile yapmadı.