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Herkes Merkel’in ağzına baktı: O kelimeyi söylemedi

Alman başbakanı Merkel'in Ermenistan ziyaretinde dün kritik bir an yaşandı... Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan ziyaretinde 1915 olayları için "mezalim" kelimesini kullandı. Almanya'da Federal Meclis, 2016 yılında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımıştı.

Sozcu.com.tr
android-time 08:23 25 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Herkes Merkel’in ağzına baktı: O kelimeyi söylemedi
Alman başbakanı Merkel'in Ermenistan ziyaretinde dün kritik bir an yaşandı... Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan ziyaretinde 1915 olayları için "mezalim" kelimesini kullandı. Almanya'da Federal Meclis, 2016 yılında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 1915 olayları için “mezalim” kelimesini kullandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşme sonrası Merkel, Ermenilere yönelik “mezalimin” unutulmaması gerektiğini söyledi. Merkel, “Sayısız Ermeniye mezalim yapıldığını anlıyoruz. Bu acı unutulmamalı ve unutulmayacak” dedi. Merkel açıklamasında “soykırım” ifadesine yer vermedi.

Merkel, Erivan'daki anıta çiçek bıraktı.

Merkel, Erivan’daki anıta çiçek bıraktı.

Merkel Federal Meclis’in 1915 olaylarını 2016 yılında “soykırım” olarak tanıma kararından da bahsetti. Almanya Başbakanı, Federal Meclis’in kararı için “anma kültürü açısından önemli bir adım” ifadesini kullandı. Merkel kararın siyasi olduğunu belirterek hukuki bir bağlayıcılığı olmadığına dikkat çekti. Almanya’da meclis 2016 yılında 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteleyen bir tasarıyı onaylamıştı. Alman parlamentosundan çıkan karar, Türkiye ile ilişkilerde gerginliğe neden olmuştu. Merkel, Alman meclisindeki oylamaya katılmamıştı.
Dünya genelinde aralarında Fransa, İtalya ve Hollanda’nın da bulunduğu 20’den fazla ülke, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyor. Papa Françesko da 1915 olaylarının 100’üncü yılı vesilesiyle 2015’te yaptığı konuşmada, “Ermeni soykırımının yüzyılın ilk soykırımı” olduğunu iddia etmişti.

Son güncelleme: android-time 08:2725.08.2018
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