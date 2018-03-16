Herkes onu Meghan olarak tanıyordu… Gerçek adı ise…

19 Mayıs'ta Prens Harry'yle evlenmeye hazırlanan Meghan Markle'ın gerçek adı ortaya çıktı.

ABD’li oyuncu Markle’ın adına yönelik tartışmalar, geçtiğimiz günlerde Kraliçe Elizabeth’in ikilinin evlenmesi için resmi olarak izin verdiği açıklamayla başladı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada müstakbel gelin için ‘Rachel Meghan Markle’ ifadesi kullanıldı.

36 yaşındaki oyuncunun asıl adının Rachel olduğunu görenler, sosyal medyada binlerce yorumda bulundu.

Oyuncunun son olarak rol aldığı Suits dizisindeki karakterin adının da Rachel olması dikkat çekerken, Meghan adının sahne adı olup olmadığı merak ediliyor.