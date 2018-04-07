Heykellerin ‘mahremini’ böyle korudular

Vietnam'da bir otelde sergilenen heykeller uygunsuz bulunduğu gerekçesiyle 'giydirildi'.

Vietnam’ın Hai Phong şehrindeki bir otelde sergilenen heykeller ülkenin gündemine oturdu. Hayvan başı ve insan vücudundan oluşan heykeller bir grup ziyaretçi tarafından Kültür Bakanlığı’na şikayet edildi.

Bakanlık yetkilileri yaptıkları incelemeler sonucu, insan vücuduna sahip heykellerin genital bölgelerinin açıkta olduğunu ve bunun uygunsuz bulunduğunu bildirdi.



Otel yetkilileri ise turistlerin büyük ilgi gösterdiği heykelleri sergileyebilmek için farklı bir yöntem buldu. Uygunsuz bulunan heykellere bikini, şort ve etek giydiren otel yönetimi, bazı heykelleri de plastik bitki ve meyvelerle süsledi.

Heykellere olan ilgi bu hareketten sonra daha da arttı. Sanat eserlerinin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla heykelleri görmek isteyenler sıraya girdi.