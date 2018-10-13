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Himalayalar’da korkunç olay… 9 dağcı hayatını kaybetti

Himalaya Dağları'nda, yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az dokuz dağcı yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:00 13 Ekim 2018
Haberler Dünya
Himalayalar’da korkunç olay… 9 dağcı hayatını kaybetti
Himalaya Dağları'nda, yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az dokuz dağcı yaşamını yitirdi.

Himalaya Times’ın haberine göre, Himalaya Dağları’ndaki, 7 bin 193 metre yükseklikteki Gurja Dağı yamaçlarında toprak kayması meydana geldi. Dağın yamaçlarında 3.500 metrede kurulan bir trekking kampında bulunan beşi Koreli, dördü Nepalli dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Nepal Trekking Kampı Müdürü Wangchu Sherpa, ölenler arasında Koreli trekking ekibinin lideri Kim Chang-ho ve Nepalli destek elemanlarının bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, toprak kayması ağır bir kar fırtınasının ardından yaşandı.

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Son güncelleme: android-time 10:0313.10.2018
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