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Hindistan Rusya ile S-400 konusunda anlaştı

Rus federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS’nin direktörü Dmitriy Şugayev, Hindistan ile S-400’ler konusunda tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığını ve S-400 antlaşmasının 2018 yılının sonunda imzalanacağını duyurdu.

android-time 22:33 22 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Hindistan Rusya ile S-400 konusunda anlaştı
Rus federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS’nin direktörü Dmitriy Şugayev, Hindistan ile S-400’ler konusunda tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığını ve S-400 antlaşmasının 2018 yılının sonunda imzalanacağını duyurdu.

Rus federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev Rus basınına yaptığı bir açıklamada, Hindistan ile S-400 savunma sistemleri konusunda tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığını ve S-400 antlaşmasının 2018 yılının sonunda imzalanacağını duyurdu.

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İki ülke arasındaki S-400 sürecinin neredeyse tamamlandığını belirten Şugayev, “Biz anlaşmayı imzalamaya her yönüyle hazırız. Antlaşmanın temeli atıldı ve hemen hemen her yönü ile koordine edildi. Bu yıl bitiminden evvel anlaşmayı imzalamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Çin ile daha önce anlaştıkları S-400 savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarının teslimat sürecinin de devam ettiğini belirten Şugayev “Çin ile yürüttüğümüz işbirliği stratejik ortaklık temelinde emin adımlarla devam ediyor” şeklinde konuştu.  İHA

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